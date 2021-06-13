Biden: Putin normlara riayet etmiyor

Biden, “Putin uluslararası normlara riayet etmiyor. Görüşmemiz, basın önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak” diye konuştu.

Biden Çin, Rusya ve Putin zirvesiyle ilgili açıklamalar yaptığı konuşmasında NATO anlaşmasının 5. maddesinin sapasağlam yerinde olduğunu G7 liderlerine söyledim. 5. madde kutsal bir yükümlülük” ifadelerini kullandı. 5. madde olası bir savaş halinde ittifak üyesi ülkeye diğer müttefiklerin destek vermesini gerektiriyor.

Sputnik haberine göre Biden “G7 liderlerine ABD’nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Çin, Kuşak ve Yol projesini yBiden: Putin normlara riayet etmiyor

G7 Liderler Zirvesi esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ikili bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, dün zirvenin son gününde Putin görüşmesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rus lidere ilişkin sert ifadeler kullandı. ürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha dil yolları var.” ifadelerini kullandı.

Çin: Dünyayı bir grup ülkenin yönettiği çağ geride kaldı

Çin’in Londra Büyükelçiliği, dün G7 zirvesinden Çin’le rekabet konusunda önemli mesajlar çıkması üzerine bir açıklama yaptı ve “Dünyanın kaderine sadece bir grup ülkenin karar verdiği zamanlar geride kaldı” ifadeleriyle G7 liderlerine “dünyayı sizin yönetmenize izin vermeyeceğiz” mesajı verdi. Sözcü “Biz büyük ya da küçük, güçlü ya da zayıf, zengin ya da fakir, tüm ülkelerin eşit olduğunu ve uluslararası ilişkilerin tüm ülkelere danışılarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.