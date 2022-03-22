Biden: Putin, Ukrayna'da kimyasal silah kullanmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın kimyasal silah kullanmayı değerlendirdiğine dair uyarıda bulunurken, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kritik altyapılara yönelik daha düzensiz saldırılarda bulunmasına hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi.

Dördüncü haftasını geride bırakan işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'nın büyük şehirlerinden herhangi birini ele geçirememiş olan Rus birlikleri, uzun menzilli füzeler ve ağır silahların kullanımını ve hava saldırılarını artırarak yerleşim bölgelerinde büyük yıkımlara yol açıyor.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan liman kenti Mariupol, Rusya'nın saldırısının odak noktası haline gelmiş durumda. Ancak, dün saldırıların Kharkiv kentinde de yoğunlaştığı bildirildi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlar ve ayrım gözetmeyen mühimmat" kullanarak kritik altyapılara saldırmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Rusya, Kiev'i biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden bu asılsız suçlamaların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yöntemleri kendisinin kullanmayı düşündüğüne işaret ettiğini söyledi.

Business Roundtable etkinliğinde konuşan Biden, "(Putin) köşeye sıkışmış durumda, şimdi ABD'nin biyolojik silahlara Avrupa'nın ise kimyasal silahlara sahip olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunuyor, bu iddialar doğru değil" dedi.

Biden, "(Rusya) Ayrıca Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahları olduğunu öne sürüyor. Bu, iddia kendisinin ikisini de kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti" dedi.

Biden iş dünyasına da Rusya'nın siber saldırıda bulunması olasılığına karşı hazırlıklı olmalarını söyledi. Biden yayımladığı açıklamada, "Bu, Rusya'nın taktiklerinden biri" ifadelerine yer verdi.

ABD ve müttefikleri daha önce Rusya'yı, Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunmakla suçlamış ve iddiaların aslında bu yöntemleri kendisinin kullanmayı değerlendirdiğine işaret ettiğini öne sürmüştü.

Biden Rusya'ya uygulanan, bugüne kadar açıklanmış ve daha önce benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımların sıkılaştırılması konusunu müttefik ülkelerin liderleri ile görüşmek üzere, bu hafta Avrupa'ya seyahat edecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın dün, Avrupa ziyareti öncesinde Avrupalı liderler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Rusya'nın "acımasız" taktiklerini ele aldığı ifade edildi.

Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell, Rusya'nın Mariupol kentini kuşatması ve bombalamasını "büyük bir savaş suçu" olarak nitelendirirken, kentteki kriz ise Batılı devletler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan dün bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara enerji sektörünün de dahil edilip edilmemesi konusunda anlaşma sağlayamadı. Almanya, AB blokunun Rus enerji kaynaklarına yaptırım uygulayamayacak kadar bağımlı olduğunu ifade etti.