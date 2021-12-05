Biden-Putin zirvesinin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Ukrayna krizine dair kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

İki lider, video-konferans yöntemiyle bir araya gelecek ve görüşmenin süresini kendileri belirleyecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna konusunun yanı sıra ikili ilişkiler de masaya yatırılacak.

Biden önceki gün yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'ya karşı "askeri bir manevrasını" zorlaştırmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

İki lider en son 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.