Biden: Rus askerleri gerekçesiz saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için “Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti” dedi.

ABD Başkanı, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Joe Biden, Doğu’da bulunan NATO müttefiklerini korumaya devam edeceklerini belirterek, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik. Eylemlerimizin Rusya'nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz. Biz zorbalara hep karşı durmuşuzdur ve duracağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla daha güçlü çıkacağını belirterek, "Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak. Almanya'da konuşlandırmak üzere ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını sözlerine ekleyerek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" diye sözlerine son verdi.

Biden'ın açıklamalarından biraz önce de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, büyük Rus bankalarının İngiltere'deki varlıklarını dondurduklarını açıklamıştı.