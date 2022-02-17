Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı: Rus ordusu hazırlıklarını artırdı

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği iddialarını reddederek, Rus ordusunun hazırlıklarını artırdığını savundu. Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında konuşan Austin, Rusların Karadeniz'de hazırlıklarını artırarak "kan stoku yaptıklarını" belirtti.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırdığını ve bölgedeki askeri uçuşların sayısının arttığını dile getiren Austin, kendisinin de asker kökenli olduğunu, Rusya askerlerinin eski pozisyonlarına döndürülmediğini düşündüğünü söyledi.

"Rus orduları NATO kapısına dayandı"

Austin, Rus ordularının Karadeniz, Kırım ve çeşitli bölgelerdeki varlıklarıyla NATO kapısına dayandığını ifade etti. ABD'nin müttefikleriyle tetikte olacağını kaydeden Austin, "ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yeniden açıkça vurgulamak istiyorum. Biden'ın da dediği gibi eğer NATO topraklarının her bir adımını savunmamız gerekiyorsa savunacağız." diye konuştu.

Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğini izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Austin, Rusya'nın gerçekten geri çekilip çekilmediğinin zamanla anlaşılacağını ancak kendilerinin bölgedeki askeri hazırlığı artırmanın yollarına bakacaklarını bildirdi.