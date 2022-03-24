ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesinde konuştu. Biden, "Rusya kitlesel imha silahı kullanırsa yanıt vereceğiz. Vereceğimiz yanıtın doğası, kitlesel imha silahlarını nasıl kullandığına bağlı olarak değişecek." ifadesini kullandı.



Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonuna doğru Endonezya ev sahipliğinde gerçekleşecek G-20 liderler zirvesine katılmayı planlıyordu.