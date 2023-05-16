Biden, sabırsızlıkla bekliyor
Beyaz Saray sözcüsü John Kirby ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'deki seçimi her kim kazanırsa onunla beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısı sırasında Kirby, "Türk halkını, taleplerini barışçıl şekilde sandıklarda ifade ettikleri için kutluyoruz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde bitirdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.