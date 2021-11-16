Biden-Şi görüşmesinde öne çıkanlar

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bugün gerçekleşen sanal zirvenin gündemi Tayvan ve Sincan oldu.

Biden-Xi zirvesinden sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Biden'in Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Çin'in Tibet, Hong Kong ve Sincan'daki uygulamalarından duyulan endişeleri dile getirdiği belirtildi.

3 saatten uzun süren toplantının ardından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Çin'in Sincan, Tibet ve Hong Kong'daki uygulamalarını ve daha geniş kapsamlı olarak insan haklarını gündeme getirdi denildi.

Beyaz Saray, Başkan Biden'in toplantıda ABD'nin Tayvan'a ilişkin olarak 'Tek Çin' politikasına bağlı olduğunu ifade ettiğini de belirtti.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir Amerikalı yetkili ABD'nin Tayvan politikasında yeni bir gelişme olmadığını söyledi. Yetikili, Başkan Biden'in ABD'nin çıkarlarını ve ideallerini müttefikleri ile birlikte savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Çin basınında yer alan haberlere göre de Çin Devlet Başkanı Xi, Biden'e Çin'in Tayvan'daki bağımsızlık yanlıları "kırmızı çizgiyi" geçtikleri takdirde "kararlı tedbirler" alacaklarını ifade etti.

Xi, ABD ve Çin'in çarpışmamaları gereken iki gemi gibi olduklarını ifade ederken, iki ülke arasında makroekonomik politikalarda temasların sürdürülmesi ve yeni enerji alanlarında işbirliği yapılması gerektiğini de vurguladı.