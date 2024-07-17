Biden: Siyasette tansiyonu düşürürken gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden ardından yaptığı ilk seçim kampanyasındaki konuşmasında, 'siyasette tansiyonu düşürme' çağrısı yaptı ve "Bu ülkede, önemli bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Pazar gecesi Oval Ofis'te, başkanlığım boyunca açıkça ifade ettiğim gibi, hepimizin tansiyonu düşürme ve şiddetin her türlüsünü kınama sorumluluğumuz olduğunu söyledim. Unutmamalıyız ki; Amerika'da bizler düşman değiliz. Bizler dostuz, komşuyuz, bizler Amerikalı dostlarız" ifadesini kullandı.

Şiddeti durdurmak için savaş silahları sokaklardan kaldırılmalı

Şiddetin hiçbir konuda çözüm olamayacağını yineleyen Biden, George Floyd gibi siyah Amerikalılara yapılanlar da dahil olmak üzere her türlü şiddete karşı olduğunu vurgulayarak, "Amerika'da diğer tüm nedenlerden daha fazla sayıda çocuk, ateşli silah yaralanması nedeniyle ölüyor. Bu, çok çarpıcı ve mide bulandırıcı" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:

"Amerika'da şiddete karşı durmak istiyorsanız, o zaman bu savaş silahlarını Amerika sokaklarından kaldırmak için bana katılın. Trump'ın vurulmasında bir AR-15 kullanıldı. Bunları yasaklamanın zamanı geldi" dedi.

'Cehennem Dönemi'

Konuşmasına Trump'ı eşleştirerek devam eden Biden, eski Başkan'ın döneminin, siyahi Amerikalılar için 'cehennem' olduğunu ifade ederek, onu milyonlarca siyah Amerikalıyı sağlık sigortasından atmakla suçladı.