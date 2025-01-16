Biden teklife onay verdi! Güney Kıbrıs, ABD'den askeri teçhizat alacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri teçhizat alımı konusunda izin veren bir direktif yayımladığını açıkladı.

"Dünya barışını destekleyecek"

1961 tarihli Dış Yardım Yasası'na dayanarak alındığı açıklanan kararda "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek" denildi.

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu direktifin iki ülke arasındaki ilişkileri "derinleştirecek" bir adım olarak değerlendirildiğini belirtti.