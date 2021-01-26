Biden, trans bireylerin ABD ordusuna katılmasını engelleyen kararı iptal etti

BBC Türkçe’nin haberine göre, Biden'ın imzaladığı kararname, Amerikan ordusunda görev yapmak için yeterli donanıma sahip olmayı yeterli görüyor ve trans bireylere yönelik yasağı kaldırıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, toplumsal cinsiyetin askeri görevler için bir kısıt olmaması gerektiğine ve Amerika'nın gücünü çeşitlilikten aldığına inanıyor" ifadeleri yer alırken, Biden'ın kararnamesinin toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik bağlamında yaşanan görevden alma ve engellemelerin acilen önüne geçilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Trump, 2017'de Twitter hesabı üzerinden, trans bireylerin orduya katılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu. Biden'ın kararnamesi, Trump'ın yasağından etkilenen kişilerin askeri kayıtlarının da düzeltilmesini içeriyor.