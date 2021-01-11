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Biden: Trump'ın görevde olmaması gerek

COVID-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Biden, Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne ilişkin bir soruya, "Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim" cevabını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, COVID-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı.

COVID-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşını 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, 2. doz aşıyı da oldu.

Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ABD Kongresi'ne baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, ''Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum.'' cevabını verdi.

"Trump'ın görevde olmaması gerek"

Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Trump'ın ABD Kongresi'ne baskındaki rolü sorulan Biden, ''Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta.'' ifadesini kullandı.

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