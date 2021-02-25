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Biden Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Trump'ın vize yasağını kaldırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ABD’de yaşama  ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen  vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart  başvurusunu ve ABD’de geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye  girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri COVID-19 salgını  nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl imzalamıştı.