Biden Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ABD’de yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart başvurusunu ve ABD’de geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri COVID-19 salgını nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl imzalamıştı.