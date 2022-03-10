Biden, Türkiye'nin diplomatik girişiminden memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda 45 dakika görüşmesinden sonra Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı.



Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

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