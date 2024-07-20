Biden ve Netanyahu 22 Temmuz'da ateşkes için bir araya geliyor

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen 2024 Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Sullivan, Biden'ın, Netanyahu ile bu anlaşmanın gelecek haftalarda sağlanmasına odaklanacağını belirtti.

Hedef: Ateşkes önündeki engelleri aşmak

Anlaşmanın '1. aşamadan 2. aşamaya geçişindeki' bazı teknik ayrıntıların çalışılması gerektiğini söyleyen Sullivan, "Önümüzde bazı engellerin olduğunun farkındayız, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmak ve anlaşmaya varmak için kullanmalıyız" dedi. Sullivan, Kasım 2023'te yapılan esir takası anlaşmasından bu yana elde edilen en iyi fırsatın da şu an olduğunu vurguladı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 24 Temmuz'daki Kongre'nin ortak oturumunda hitap etmesi için davet etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.