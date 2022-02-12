Biden ve Putin'den 1 saatlik telefon görüşmesi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında, TSİ 19:00 sularında başlayan telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.
ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.