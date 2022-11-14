Biden ve Şi'nin G20 öncesinde görüşmesi bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gerilimin yüksek olacağı düşünülen G20 zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün Endonezya'nın Bali adasına gelerek ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

Liderlerin Tayvan'ı, Ukrayna'yı ve Kuzey Kore'nin nükleer hedeflerini ele alması beklenirken, aynı konular yarın başlayacak olan G20 zirvesinde de gündemde olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirveye katılmayacak. Putin'i zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temsil edecek.

ABD ve Çin arasında ilişkiler Hong Kong, Tayvan, Güney Çin Denizi, ticari uygulamalar ve ABD'nin Çin'e teknoloji alanındaki kısıtlamaları gibi konular nedeniyle son yıllarda en kötü seviyeye gerilemiş durumda.

Ancak ABD'li yetkililer Pekin ve Washington'ın son iki aydır ilişkileri onarmak için çaba gösterdiğini belirtti.