Biden ve Suga Beyaz Saray’da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın 9 nisan tarihinde Beyaz Saray’da bir araya gelecekleri Japon basınına yansıdı.

Yomiuri gazetesinin haberine göre, Biden ve Suga, ülkelerinin ikili işbirliğini artırma, Pasifik ve Hint Okyanuslarındaki serbest mal ticaretine bağlılıklarını pekiştirme ve seyahat konularını görüşecekler.

İki lider geçtğimiz günlerde Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katıldığı sanal bir toplantıda COVID-19 salgını, iklim değişikliği ve uluslararası güvenlik konularını iyileştirme konularındaki işbirliğini güçlnedirme kararı almışlardı.