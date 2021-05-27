Biden yönetimi, Trump'ın onayladığı petrol projesini destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de, Alaska Senatörü Lisa Murkowski tarafından ortaya konan ve Trump'ın onay vermiş olduğu Alaska petrol projesini savundu.



Habere göre ABD İçişleri Bakanlığı, ConocoPhilips'in Alaska'da petrol sahası geliştirme projesine Ekim 2020'de Trump tarafından verilen onaya karşı açılan davada Alaska Ulusal Petrol Rezervi'nde gerçekleştirilecek Willow projesini savunma kararı aldı.



İçişleri Bakanı Deb Haaland, Kongre üyesi olarak göre yaptığı dönemde Alaska'daki bu petrol projesine karşı çıkmıştı.