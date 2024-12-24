Biden Yönetimi'nden Rusya'ya yeni enerji yaptırımları hazırlığı

Joe Biden yönetimi, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni ve geniş kapsamlı yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara göre, Biden bu hamleyle Vladimir Putin'e karşı yürütülen mali savaşı güçlendirmeyi ve aynı zamanda başkanlığı devralacak Donald Trump'ın ekibine Ukrayna görüşmelerinde ek bir koz sağlamayı hedefliyor.

Konuya yakın kaynaklar, yaptırımların odak noktasının, Rus petrolünü Batılı olmayan ülkelere taşıyan "karanlık filo" olarak adlandırılan gemiler ile şimdiye kadar yaptırımdan muaf tutulan Rus petrol ihracatçıları olacağını belirtti. Ayrıca, Rus enerji işlemlerini kolaylaştıran bankalara verilen lisansların iptal edilmesinin de seçenekler arasında olduğu ifade edildi.

Stratejik hamleler ve riskler

Biden yönetiminin bu hamlesi, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı başlattığı mali yaptırımlar dizisinin bir devamı niteliğinde olabilir. Bu yaptırımlar, Biden'ın dış politika mirasını pekiştirirken, Trump ekibine Putin ile müzakerelerde daha güçlü bir konum kazandırabilir.

Buna karşın, Biden yönetimi enerji fiyatlarındaki ani artış riskini de göz önünde bulunduruyor. Yönetim, görevden ayrılmadan önce ekonomik istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor ve enerji piyasalarında olası dalgalanmalardan kaçınmak istiyor.

Geçiş sürecinde etkiler

Yeni yaptırımlar, Biden'ın başkanlığı sona ermeden önce Rusya'ya karşı önemli bir adım atarak Batılı müttefikleri bir araya getirme çabalarını pekiştirebilir. Bununla birlikte, uygulanacak yaptırımların petrol arzında yaratabileceği dengesizlik, küresel enerji piyasalarında fiyat artışlarına yol açabilir ve ekonomik dengeleri sarsabilir.

Bu gelişmeler, Trump yönetiminin göreve başlamasıyla Rusya ile ilişkilerde nasıl bir yol izleyeceğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yeni yaptırımların etkileri, Biden'ın dış politikası ile Trump'ın yaklaşımı arasındaki farklılıkları ortaya koyabilir.