Biden, zorunlu COVID-19 aşı uygulamasında geri adım attı

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin 4 Ocak 2022'ye kadar bütün çalışanlarına aşı yaptırma, aşı olmayanlara ise her hafta test yaptırma zorunluluğunun askıya alındığı belirtildi.

Karar, 17 eyalette açılan davalar ve bazı federal temyiz mahkemelerinin uygulamanın yürürlüğünü durdurma kararının ardından geldi.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. Tepkilerin üzerine Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.