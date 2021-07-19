Biden'a göre 'enflasyon geçici'

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki fiyatlardaki artışların geçici olmasının beklendiğini söyledi. Yönetiminin uzun vadede kontrolsüz bir enflasyonun ekonomi için bir zorluk teşkil edeceğinin farkında olduğunu belirten Biden, herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, yönetiminin ilk 6 ayında ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en yüksek büyümesini yaşadığını öne sürdü. Biden, şimdi ise ekonomik büyüme tahminlerinin iki katına çıkarıldığını, ekonominin yüzde 7 veya daha yüksek oranda büyümesinin beklendiğini söyledi.

Biden, ABD'nin büyüme tahminleri salgın öncesinden daha güçlü olan tek gelişmiş ülke olduğunu belirterek, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının ise göreve başladığından bu yana yarıdan fazla azaldığını anlattı.

"Gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacağız"

Ekonominin güçlü bir şekilde toparlandığını ve bazı fiyat artışlarının görüldüğünü ifade eden Biden, "Bazıları bunun kalıcı enflasyonun bir işareti olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Ama bizim görüşümüz bu değil. Uzmanlarımız ve veriler gördüğümüz fiyat artışlarının çoğunun geçici olmasının beklendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Biden, yönetiminin uzun vadede kontrolsüz bir enflasyon yaşanırsa bunun ekonomi için gerçek bir zorluk teşkil edeceğinin farkında olduğunu, bu nedenle fiyat artışlarının geçici olacağından emin olsalar da gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacaklarının altını çizdi.

Biden, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile geçenlerde bir araya geldiğini ve kendisine Fed'in güçlü ve kalıcı ekonomik toparlanmayı desteklemek için gerekli görülen her türlü adımı atmakta bağımsız olduğunu söylediğini kaydetti.

Altyapı paketinin enflasyonu artırmayacağına işaret eden Biden, "Enflasyonun üzerindeki baskıyı kaldıracak, gelecek yıllarda daha düşük fiyatlara yol açacak, işgücümüze destek verecek. Bu nedenle, şu anda birincil endişeniz enflasyon ise bu plan konusunda daha da istekli olmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook gibi sosyal medya platformlarının COVID-19 salgınıyla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşarak "insanları öldürdüğü" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine ise Biden, geri adım atarak, bazı sosyal medya platformu kullanıcılarını "insanları öldürmekle" suçlamak istediğini, Facebook'un COVID-19 aşıları hakkında yayılan yanlış bilgilerle mücadele için daha fazlasını yapmasını umduğunu bildirdi.