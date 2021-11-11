Biden'dan 'aşırı yüksek' fiyatlarla mücadele sözü

Altyapı yatırım paketinin Kongre'den geçmesini kutlamak için Baltimore kentine giden ABD Başkanı Joe Biden, 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon ile mücadeleyi gündeminin ilk sırasına koydu.

Baltimore Limanı'nda konuşan Biden, "Tüketici fiyatları çok yüksek olmaya devam ediyor. Önümüzde hala başa çıkmamız gereken zorluklarla karşı karşıya olmaya devam ediyoruz. Enflasyonu geri getirmek benim birinci önceliğim" ifadelerini kullandı.

Biden, 1,1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketinin arz yetersizliklerinin hafifletilmesine ve enflasyon ile mücadeleye yardımcı olacağını vurguladı.

Konuşmasında Salı günü ABD'nin önde gelen perakende ve kargo şirketlerinin yöneticileri ile yaptığı toplantı konusunda da bilgi veren Başkan Biden, büyük perakendecilerin kendisine tatil dönemlerinde mağaza raflarında, stoklarında yeterince ürün olacağı konusunda kendisine güvence verdiklerini ifade etti.

Biden ile Beyaz Saray'da görüşen perakende ve kargo şirketlerinin yöneticileri arasında Walmart, UPHS, FedEx, ve Target Corp CEO'ları da yer aldı. Toplantıda teslimatların hızlandırılması ve tüketiciler için fiyatların düşürülmesi ele alındı.