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Biden'dan Erdoğan'a 'Kahramanmaraş' telefonu

Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı artıyor. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.