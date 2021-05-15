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Biden'dan İsrail ve Filistin açıklaması

ABD Başkanı Biden, “Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama konusunda yazılı açıklama yaptı ve eşi ile kendisinin bu kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için Filistinliler, İsrailliler ve diğer bölgesel ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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