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Biden'dan Musk'a: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum." sözleriyle yanıt verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.

Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

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