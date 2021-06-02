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Biden'dan Rusya'ya misilleme sinyali

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan şirketlerine yönelik siber saldırılarla ilgili Rusya'ya misilleme yapmaya "yakından baktıklarını" açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beyaz Saray'da COVID-19 salgınına ilişkin son durumu değerlendiren Biden, bir gazetecinin ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu, "Bu konuya yakından bakıyoruz" şeklinde yanıtladı.

ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı. Amerika'yı felç eden boru hattı saldırısından sonra siber korsanlara yükbü bir fidye ödendiği ortaya çıkmıştı.

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