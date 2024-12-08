Biden'dan Suriye açıklaması: Esad hesap vermeli

Biden, Suriye'deki IŞİD tehdidine karşı ABD'nin mücadelesinin devam edeceğini belirtti. "IŞİD’e karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak sürdürmeye devam edeceğiz," diyen Biden, Suriye'nin doğusunda ABD personelini koruyacak güvenlik önlemleri alınacağını da açıkladı.

Ayrıca, Biden, bölgedeki ülkelerle işbirliği yapacaklarını ifade etti. Suriye’den gelebilecek her türlü tehdide karşı Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail gibi ülkelerle ortaklıklarının süreceğini belirten Biden, "Geçiş döneminde bu ülkelerle dayanışma içinde olacağız," dedi.

Biden, Esad'ın başlıca destekçileri olan İran, Hizbullah ve Rusya’nın da son dönemde zayıfladığını vurguladı. "Üçü de benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumda," şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Suriye’deki gelişmelerin ardından bölge liderleriyle görüşeceğini de sözlerine ekledi.