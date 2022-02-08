Biden’dan Ukrayna mesajı: NATO karşılık vermeye hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden, görüşme sonrası Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündemlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidine karşı ortak bir tutum sergilemek olduğunu söyledi.

ABD'nin Almanya ve diğer müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna- Rusya krizine diplomatik çözüm arayışı içinde olduğunu belirten Biden, "Rusya, Ukrayna'yı daha fazla işgal kararı alırsa, biz (karşılık vermeye) ortaklaşa hazırız, tüm NATO hazır." dedi.

Biden, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesi konusunda, "Başbakan Scholz'den güvence aldınız mı? Almanya bu projenin fişini çekecek mi?" sorusuna, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz. Söz veriyorum, bunu yapacağız." şeklinde cevap verdi.

Biden, ABD medyasında Almanya'nın Ukrayna krizinde güvenilir bir ortak olup olmadığının sorgulanmasına ilişkin ise Almanya'nın ABD'nin en önemli ortaklarından ve Ukrayna'ya en büyük finansal destek veren ülkelerden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin devasa bir hata olacağına ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ağır bir bedel ödeyeceğine dikkati çeken Biden, "Putin'e hem şahsen hem telefonda çok açık bir şekilde söyledim, şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygularız." dedi.

Biden, "Amerikan vatandaşları, Ukrayna'dan ayrılmalı mı?" sorusuna ise "Ayrılmaları akıllıca olur ama diplomatlardan bahsetmiyorum." yanıtını verdi.