Biden'den ilk açıklama: Gurur duyuyorum

07 Kasım 2020

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "ABD vatandaşlarının bana ve Başkan Yardımcım Kamala Harris'e duyduğu güven karşısında gurur duydum. Seçim kampanyasının sona ermesiyle, öfkeyi ve sert ifadeleri bir kenara bırakıp ülke için bir araya gelmeliyiz."

Konuşması birleştirici olacak

Erken sonuçlara göre ABD Başkanı olarak açıklanan Joe Biden'ın, zafer konuşmasında birleştirici bir dil kullanacağı , Biden'ın kampanyasından bir görevli tarafından açıklandı.

Trump yenilgiyi kabul etmiyor

Diğer yandan, Başkan Donald Trump'ın avukatlarının bir basın toplantısı düzenleyerek Pennsilvanya'da kullanılan oyların sayımı ile ilgili açıklamalar yapmaları bekleniyor.

Başkan Trump ise, seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve seçimde sahtecilik iddiasıyla Pazartesi günü mahkemeye başvuracağını açıkladı.