Biden'e destek azalmaya devam ediyor
ABD Başkanı Joe Biden'e olan destek 22 Haziran haftasında da düştü. Son 4 haftadır düşen kamuoyu desteği yüzde 36'ya geriledi.
Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre, ABD Başkanı Joe Biden'in icraatlarına destek verenlerin oranı Ağustos 2021'den bu yana yüzde 50'nin altında.
22 Haziran anketine göre, Biden'in icraatlarına Demokrat seçmenler arasında destek 15 Haziran'daki yüzde 74'ten yüzde 73'e indi. Cumhuriyetçiler içinde Biden'in icraatlarına destek verenlerin oranı da yüzde 11'den yüzde 7'ye geriledi.
ABD'nin doğru yönde gittiğini düşünen Amerikalıların oranı sadece yüzde 18 oldu.
Trump'a destek Aralık 2017'de üzde 337e kadar gerilemişti.