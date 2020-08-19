Biden'in başkanlık adaylığı resmileşti

19 Ağustos 2020

Demokratlar, seçilmesinin, salgından etkilenen ABD'yi iyileştireceğinin ve Trump yönetimiyle yaratılan kaosa son vereceğinin sözünü vererek dün resmi olarak Joe Biden'i başkanlık adayı olarak gösterdiler.

Demokratların dört günlük ulusal kongresi salgın nedeniyle büyük ölçüde sanal gerçekleştirildi ve ülkenin başka yerlerindeki delegeler uzaktan oy kullandılar.

Adaylık kabul konuşmasını perşembe günü yapacak olan Biden, "Tüm kalbimle çok, çok teşekkür ediyorum. Bu benim ve ailem için dünyalara bedel." dedi.

Büyük ölçüde sanal olarak gerçekleşecek Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi de gelecek hafta düzenlenecek. Trump, başkanlık konutunu siyasete alet ettiği eleştirilerine rağmen kabul konuşmasını Beyaz Saray'da yapacak.

Kaynak: Reuters