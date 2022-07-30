ABD Başkanı Joe Biden’ın COVID-19 testi yeniden pozitif çıktı. Beyaz Saray Doktoru, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." açıklamasında bulundu

Biden ise, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bugün koronavirüs testim yeniden pozitif çıktı. Çok küçük bir azınlıkta buna rastlanıyor. Hiçbir belirtim yok ama etrafımdakilerim güvenliği için kendimi tecrit edeceğim. Hala çalışıyorum ve yakında tekrar yola devam edeceğim.”