Biden'ın eşi Jill Biden COVID-19'a yakalandı

Jill Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, ailesiyle Güney Carolina’da tatilde bulunan first lady Jill Biden'e yapılan rutin COVID-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Jill Biden'ın virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı belirtildi. Başkan Joe Biden, kendisini karşılayan medya mensuplarına, eşinin kendini iyi hissettiğini ve bir süre karantinada kaldıktan sonra Beyaz Saray’a döneceğini söyledi.

Başkan Biden’a yapılan COVID-19 testi negatif çıkarken, eşinin durumundan dolayı ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Biden’ın da 22 Temmuz’da COVID-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Ancak 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra COVID-19 testleri negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos’ta karantinadan çıkmıştı.