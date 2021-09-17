Biden’ın öksürük nöbetleri ABD'yi korkuttu

Beyaz Saray'daki basın toplantısında gazataciler Psaki’ye, Başkan Biden’in sıklaşan öksürük nöbetlerini sordu.

Psaki, soğukkanlı bir tavırla bunda endişe edilecek bir durum olmadığını, Biden'ı gezilerde doktorların sürekli incelediğini söyledi.

Öksürüğün bir çok nedeni olduğunu belirten Psaki, “Misal, hafif bir soğuk algınlığınız olabilir veya konuşma sırasında boğazınızı temizlemeniz gerekebilir” diye ekledi.

ABD Başkanı Biden’in, halka açık etkinlikler sırasında yaşadığı öksürük sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

78 yaşındaki ABD liderinin sağlık durumu sıkça konuşmalarının içeriğinden daha fazla endişe kaynağı oluyor.

Biden, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a destek konuşmasında, öksürük yüzünden konuşmasını sonlandırmak zorunda kalmıştı.

ABD başkanı görev ilk başladığı dönemde bir uçağa binerken merdivenlere kapaklanmış, daha sonra kendisini toplayarak uçağa binmeyi başarmıştı.