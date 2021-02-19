"Biden'in teşvik planı ile gelecek yıl tam istihdama dönebiliriz"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki COVID-19 teşvik paketinin büyümenin tam istihdama yapılan tahminlerden daha hızlı dönülmesi için yeterince güçlü olmasını amaçladığını bildirdi.

Biden'in teşvik planı ve aşılamada ilerlemenin pandemiyi yeneceğini savunan Yellen, "Tam istihdama gelecek yıl geri dönebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yellen, trilyonlarca dolar yeni teşvik ve altyapı harcamasının enflasyon riski yarattığı endişelerine de karşı çıkan Yellen, enflasyonun 10 yıldır düşük olduğunu ve yükselmesi halinde Fed'in bununla başa çıkacak araçları bulunduğunu vurguladı.

Yellen, "Asıl büyük risk, daha fazla yardım sağlanması ise salgının kalıcı yaralar açması ve pandemiyi yaşayan insanların üzerlerinde yaşamları boyunca sürece bir etki kalması" diye konuştu.