Biden'ın ulusal güvenlik planının hedefinde Çin ve Rusya var

Beyaz Saray, demokratik ülkelerin karşı karşıya kaldığı zorluklar konusunda müttefiklerle işbirliğinde bulunmanın önemini vurgulayan ve Çin'in yükselişini kontrol altına almayı hedefleyen ulusal güvenlik stratejisini dün açıkladı.

Güvenlik stratejisinin açıklanması Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ertelenmişti ancak dün yayımlanan 48 sayfalık belge düşüncelerde ve dış politika doktrinlerinde büyük ve keskin bir değişim göstermedi.

Belge, iklim değişikliği ve otoriter rejimlerin yükselişi gibi küresel tehlikelerin aşılmasında ABD'nin liderliğinin gerkli olduğuna dikkat çekildi.

Stratejiye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bile Çin küresel düzen için en büyük tehlike olarak kaldı ve ABD küresel nüfuzunu muhafaza etmek istiyorsa süpergüç olan ülke ile ekonomik yarışı kazanmalı.

Politikanın çerçevesini çizen ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan "Çin uluslararası düzeni, kendi çıkarları yönünde bir oyun alanı hâline getirecek yönde yeniden şekillendirme arzusuna ve bu konuda git gide artan bir kapasiteye sahip. ABD ülkeler arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yürütmekte kararlı olsa bile" dedi.

Sullivan, ülkesinin ulusları aşan iklim değişikliği, gıda güvenliği, bulaşıcı hastalıklar, terörizm, enerji sevkiyatları ve enflasyon ile gibi sorunlarla ilgilenirken bir Çin ile ilişkileri de yönetmesi gerektiğini söyledi.