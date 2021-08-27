Big-tech siber güvenliğe milyarlarca dolar akıtacak

Hilal SARI

Apple, Google, Amazon, Microsoft gibi büyük teknoloji (Big-Tech) şirketlerinin de olduğu birçok ABD’li şirket, Başkan Joe Biden’ın liderliğindeki hükümetin talebi üzerine siber güvenliğe milyarlarca dolar yatırım yapma taahhüdü verdi. ABD Merkez Bankası’nın tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ne kadar yaklaşıldığı tartışılmakta olan bir dönemde yapılan taahhütler ekonomiye 500 bin kadar yeni siber güvenlik istihdamı oluşturmayı da içeriyor.

Beyaz Saray’da hem big-tech hem de özel sektör şirketlerinin CEO’larının katılımıyla gerçekleşen siber güvenlik konulu toplantıda Biden iş dünyası liderlerine “siber güvenlikte çıtayı yükseltin” dedi. Kabine üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda siber saldırıların sık sık hedefinde olan finans sektörü kuruluşları ve altyapı şirketlerinin de yöneticileri yer aldı.

Şirketlerin Beyaz Saray’a yaptığı taahhütler sadece yatırımları değil, bu alandaki insan kaynağının artırılması ve mevcut çalışanların siber güvenlik yetkinliklerinin artırılması hedeflenen projeleri de içeriyor. ABD hükümetinin yazılım tedarikçilerinden SolarWinds’sin ve petrol boru hattı Colonial Pipeline’ın uğradığı siber saldırılar, Biden’ın “ulusal güvenlik” çerçevesinde bu zirveyi yapmasına yol hazırlamıştı.

Big-Tech CEO’larının veya şirketlerin açıklamalarına göre Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) öncülüğünde başlatılan bu girişim kapsamında, Biden’a verilen taahhütlerin bazıları şöyle:

100 BİN AMERİKALIYI YETİŞTİRECEK

GOOGLE: Gelecek 5 yıl içinde siber güvenlik alanına 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacak, IT destek ve veri analitiği konularında 100 bin Amerikalıyı yetiştirecek.

20 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

MICROSOFT: Daha gelişmiş güvenlik enstrümanları sunabilmek için gelecek beş yılda 20 milyar dolar yatırım yapacak. Hükümetin güvenlik sistemlerinin güncellenmesi ve sibergüvenlik eğitim işbirliklerinin yapılması içinde 150 milyar dolar harcayacak. Microsoft 2015’ten bu yana her yıl 1 milyar dolar harcama yaptı.

DAHA FAZLA SİYAH VATANDAŞI SİBER DÜNYAYA ÇEKECEK

IBM: 150 bin kişiyi üç yıl içinde siber güvenlik konusunda yetiştirecek ve siyah vatandaşların daha yoğun şekilde eğitim gördüğü kolejlerle işbirliğine giderek sektörün çeşitliliğini de yükseltecek. Kritik altyapı şirketleri için yeni bir veri depolama çözümü de duyuran şirket kuantum bilişim için güvenli şifreleme metotları üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

ÜCRETSİZ KİMLİK DOĞRULAMA AYGITI VERECEK

AMAZON: E-ticaret devinin bulut bilişim birimi Amazon Web Services hesap sahiplerine ücretsiz olarak kimlik doğrulama aygıtı alacak.

“ABD’Yİ KORUMAK İÇİN”

JPMORGAN & CHASE: Toplantının finans sektörü katılımcılarından JPMorgan & Chase CEO’su Jamie Dimon ise Beyaz Saray’daki toplantı çıkışında farklı sektörlerden de katılımcıların bulunduğu zirve için “çok verimli ve interaktif bir tartışmaydı” değerlendirmesini yaptı ve şöyle dedi: “Umarız ülkemizi gerçekten çok karmaşık bir sorundan korumak için bu işin takipçisi olup iyi de bir iş çıkartacağız.”

ÇALIŞANLARINA SİBER GÜVENLİK MASTER’I AYARLADI

TIAA: Toplantıdaki bir diğer finans kuruluşu TIAA ise daha fazla siber güvenlik çalışanı eğitmeye yönelik bazı girişimleri var ve bunlar arasında New York Üniversitesi işbirliğinde yürütülen - isteyen TIAA şirket çalışanlarının siber güvenlik masterı yapabilme olanağı da bulunuyor.

Big-Tech’le rekora ralli yapan hisselerde gözler Jackson Hole’da

ABD hisse piyasaları Jackson Hole öncesi rekora yakın seviyelerdeki güçlü seyrini koruyor. S&P 500 endeksi çarşamba günü tarihte ilk kez 4.500 barajını geçtikten sonra dün Fed’in yıllık sempozyumu öncesi vadeli işlemlerde tarihi rekorlara yakın düzeylerde yükseliş kaydetmeye devam etti. Fakat Fed yetkililerinden varlık alımlarının azaltılmaya başlamasına dair gelecek

güçlü ve net bir mesaj, S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones gibi endekslerde “bol para dönemi bitti” olarak algılanarak bir düşüşe neden olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’in bugün Kansas Fed ev sahipliğinde gerçekleşen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) başkanlarının sanal olarak katılacağı sempozyumda yapacağı konuşma küresel hisse piyasalarından, altın, petrol, kriptoparalar ve tahvillere tüm varlık sınıflarını etkileyebilir.

ABD ekonomisinin 2. çeyrekte beklentilerin altında yüzde 6,6 büyümesi, Fed Başkanı Jerome Powell’in tapering için mesajını yumuşatmasına da neden olabilir. Bazı uzmanlar bu yıl bitmeden başlaması beklenen tapering’in olumsuz verilerle 2022’ye de kayabileceğini öne sürüyor. Dow Jones ekonomistlerinin beklentisi ABD’nin 2. çeyrekte yüzde 6,7 büyümesiydi.

Enflasyon göstergelerinde sürpriz

Dün açıklanan ABD enflasyon göstergelerinde de sürpriz bir artış görüldü. GSYH Fiyat Endeksi ise beklentilerin tersine düşmedi, yükseldi. İlk çeyrekte yüzde 6,1’lik yükseliş kaydeden ve ABD ekonomisindeki fiyatlara ilişkin bir içgörü sunan endeksin 2. çeyrekte yüzde 6,0’ya yavaşlaması öngörülüyordu ancak veri yüzde 6,2’ye yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyatları 2. çeyrekte beklentilere paralel yüzde 6,10 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyatları ise ikinci çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 3,8’lik artışın ardından yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi. Reel tüketici harcamaları ise ilk çeyrekte yüzde 11,8 artışın ardından 2. çeyrekte yüzde 11,9 arttı.