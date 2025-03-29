Bilanço ağırlaşıyor: Depremin vurduğu Mynmar'da ölü sayısı 1644 oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, dün peş peşe meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Açıklanan son bilgilere göre, ülkede meydana gelen depremlerde can kaybı 1644'te, yaralı sayısı ise 3 bin 408'e yükseldi. 139 kişi ise halen kayıp.

Deprem Tayland'da da etkili oldu

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen deprem, Çin, Hindistan Laos ve Tayland'da da hissedildi. Deprem, Tayland'da büyük bir yıkıma neden oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu can kaybı 10’a yükselirken, 16 kişinin yaralandığı ve 101 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Bangkok’taki gökdelenin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken; başkentte OHAL ilan edildi.

Ne olmuştu?

Dün, Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Askeri yönetim, ülkede altı bölgede olağanüstü hal ilan ederken; aynı zamanda uluslararası insani yardım talebinde bulundu.

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1644'te çıkarken; bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.