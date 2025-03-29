Bilanço ağırlaşıyor: Depremin vurduğu Mynmar'da ölü sayısı bini geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, dün peş peşe meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Açıklanan son bilgilere göre, ülkede meydana gelen depremlerde can kaybı 1002'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 376'ya yükseldi.

Askeri yönetim açıkladı

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Deprem Tayland'da da etkili oldu

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen deprem, Çin, Hindistan Laos ve Tayland'da da hissedildi. Deprem, Tayland'da büyük bir yıkıma neden oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu can kaybı 10’a yükselirken, 16 kişinin yaralandığı ve 101 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Bangkok’taki gökdelenin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken; başkentte OHAL ilan edildi.

Ne olmuştu?

Dün, Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Askeri yönetim, ülkede altı bölgede olağanüstü hal ilan ederken; aynı zamanda uluslararası insani yardım talebinde bulundu.

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye çıkarken; bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.