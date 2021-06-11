Bilgisayar korsanları JBS SA'nın 'etini kopardı'

Amerika'nın et ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA'nın şirket internet sistemleri 'hack' edildi. Firma internet korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödemek sorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada internet sistemlerine yapılan saldırı doğrulandı. Şirket, teknoloji çalışanlarına ve harici siber güvenlik uzmanlarına danıştığını ve hiçbir verinin çalınmadığından emin olmak için ödeme yapmaya karar verdiğini söyledi.

JBS USA CEO'su Andre Nogueira, "Bu, şirketimiz ve şahsım adına verilmesi çok zor bir karardı." diye konuştu.

JBS, geçen hafta ABD'deki dokuz sığır eti işleme tesisindeki operasyonları durdurmuştu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı hem REvil hem de Sodinokibi olarak bilinen Rus bağlantılı bir fidye yazılımı grubuna bağlamıştı.

Amerika'da Colonial Pipeline'dan sonra ikinci büyük saldırı

İnternet korsanları Colonial Pipeline bilgisayarlarını hack ederek ABD'nin en büyük akaryakıt hattını devre dışı bırakmıştı. Hacker'lara hükümet kripto para ile fidye ödemiş daha sonra bu fidyenin büyük kısmının geri alındığı açıklanmıştı.

Chainalysis'e göre, fidye yazılımı saldırılarının kurbanları geçen yıl en az 412 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı.