Bilgisayar kullanmayı 67 yaşında öğrendi, kariyeri ile Guinness'e girdi

Japonya'da aynı şirkette ve aynı pozisyonda 65 yıldan fazla çalışan Yasuko Tamaki, Guinness Rekorlar kitabına girdi. Olağanüstü kariyeri, 1956 yılında 26 yaşında vida üretimi yapan Sunco Industries'ye katılmasıyla başladı ve doksanlı yaşlarına kadar da devam etti.

Guinness Dünya Rekorları Kasım 2020'de Tamaki'yi 'dünyanın en yaşlı ofis müdürü' olarak resmen tanıdı.

15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, rekor belgesini aldığında 90 yaşını aşmıştı ve şirkette aktif olarak çalışmaya devam ediyordu.

Nesilleri aşan bir kariyer

Sunco Industries'in 20 çalışanı olan küçük bir firmadan 430'dan fazla çalışanı olan bir kuruluşa dönüşmesine tanık olan Tamaki, genel işler departmanında muhasebe, idari sorumluluklar ve iç iletişimden sorumlu olarak çalıştı.

İşinin büyük kısmı ofis programları ile ilgili olan Tamaki, altmışlı yaşlarından sonra bilgisayar kulanmayı öğrendi. 40 yaşında bölüm şefliğine terfi etti. Sürekli becerileri geliştirdi, yeni sertifikalar aldı ve değişimi benimsedi.

Bilgisayar kullanmayı 67 yaşında öğrendi

67 yaşında bilgisayar öğrenmeye başlayan azimli kadın 70 yaşında uzmanlaştı ve çoğu insanın yavaşladığı bir yaşta bile meslektaşlarıyla gece kayak gezilerinin tadını çıkardı. 86 yaşında bile öğrenme fırsatlarını takip ediyordu. 90 yaşında olmasına rağmen birden fazla sosyal medya platformunu da rahatlıkla kullanan Tamaki'nin ilham verici hikayesi Guinness Dünya Rekorları'nın da dikkati çekti.

"Her şey azar azar birikti"

Ödülünü alırken çok duygulandığını ifade eden Tamaki, "Yıllardır sadece yapmam gerekeni yaptım. Her şeyin azar azar biriktiğine inanıyorum. Her zaman başkalarına faydalı olmak için doğduğumu hissettim. Yönetim kurulu başkanını, yöneticileri ve iş arkadaşlarımı mutlu etmek benim hedefim oldu" dedi.

Güne sabah 5:30'da başlayan, 30 dakika yoga yapıp ardından işe giden Tamaki'nin okumayı çok sevdiği ve bilişsel becerilerini keskin tutmak için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.