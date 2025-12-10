Bilim dünyası ayakta! EPA'dan ezber bozan iklim değişikliği hamlesi

İklim değişikliğiyle ilgili web sayfalarının bir kısmını da değiştiren EPA, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasına dair atıfları geri plana iterken, bazılarını da sildi.

EPA'nın sitesinde iklim değişikliğinin nedenleri Dünya’nın yörüngesindeki değişiklikler, Güneş etkinliği, Dünya’nın yansıtma özelliği, volkanlar ve doğal karbondioksit değişimleri olarak sıralanırken fosil yakıtların yakılmasından bahsedilmiyor.

Bu yılın başlarında da Trump yönetimi, ulusal iklim değerlendirmesini devlet sitelerinden kaldırmıştı.

"İklim tarikatından emir almıyoruz"

Bilim insanları bunun yanıltıcı ve zararlı olduğu uyarısında bulunurken hükümetin gerçeği halktan gizlediğini savunuyor.

Değişikliklerden önce EPA'nın internet sitesinde, “Sanayi Devrimi'nden bu yana atmosfere büyük miktarda karbondioksit ve diğer sera gazı salındı; bu da Dünya'nın iklimini değiştirdi. Güneşin enerjisindeki değişimler ve volkanik patlamalar gibi doğal süreçler de Dünya'nın iklimini etkiler. Ancak, son yüzyılda gözlemlediğimiz ısınmayı açıklamazlar” ifadeleri yer alıyordu.

EPA sözcüsü Brigit Hirsch ise "kurumun artık iklim tarikatından emir almadığını" savunarak, içeriğin kaybolmadığını sadece arşivlendiğini bildirdi.

"Kendimizi yeniden Taş Devri'ne itiyoruz"

EPA'nın eski yöneticisi Christie Todd Whitman ise "Bundan söz etmeyi reddedebilirsiniz ama bunu görüyoruz. Herkes görüyor ve açıkçası gülünç görünüyoruz. Dünyanın geri kalanı iklim değişikliğinin ne olduğunu anlıyor ve önlem alıyor... Biz ise sadece geriye gidiyoruz. Kendimizi yeniden Taş Devri'ne itiyoruz" dedi.

Eski EPA iklim danışmanı Jeremy Symons da fosil yakıtların iklim değişikliğinin ana nedeni olduğunu reddetmenin, sigaraların akciğer kanserine yol açmadığını iddia etmeye benzediğini söyledi.