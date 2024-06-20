Bilim insanları tarih verdi: Venedik sular altında kalacak!

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) uzmanlarınca yürütülen çalışmada gelgit seviyelerinin yükselmesine ilişkin veriler analiz edildi. Araştırma sonucu elde edilen veriler kapsamında İtalyan bilim insanları, ülkenin en gözde turistik kentlerinden Venedik'in sular altında kalacağını öngörüyor.

Araştırmacıların tahminlerine göre hali hazırda sel bariyerleri sistemleri tarafından korunmaya çalışılan Venedik'te alınan önlemler yeterli olmayacak. Kentin sular altında kalacağı öngörüsünün en büyük nedeni ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile buzulların erimesi sonucu yükselen su seviyeleri.

"2150 yılına kadar kalıcı olarak su altında kalacak"

Euronews'ün haberine göre; Bilim insanları, Kuzey Adriyatik Denizi'nde Venedik ve adalarını çevreleyen 550 kilometrekarelik sığ bir koy olan lagünde yer alan sel bariyeri sistemlerinde su seviyesinin yılda yaklaşık yarım santimetre yükseldiğini tespit etti.

Elde ettikleri verileri 2008 ile 2023 yılları arasında kaydedilen toprak çökmesine ilişkin uydu verileriyle birleştiren araştırmacılar, kentin bazı bölgelerinin 2150 yılına kadar kalıcı olarak su altında kalacağı sonucuna vardı.

Bilim insanları, Venedik'in en ünlü meydanı olan San Marco Meydanı'nın bazı bölümlerinin 70 santimetre su altında kalacağını tahmin ediyor. Şehrin batı yakası da bu durumdan ilk etkilenen bölgelerden biri olacak. 2019-2023 yılları arasında 58 kez sular altında kalan bu bölge, en sık su baskınına uğrayan bölgelerden biri.