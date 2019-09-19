Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız

19 Eylül 2019

Bill ve Melinda Gates Vakfı üçüncü Goalkeepers raporunu yayımladı.



Raporda, dünyada sağlık ve kalkınma alanlarında büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, eşitsizlik sorununun mevcut olduğu, özellikle en zengin ülkeler ile en yoksul ülkeler arasında mesafenin Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyeceği belirtildi.



Vakıf Başkanı Bill Gates basına verdiği demeçte, Çin’in birçok alanda uluslararası topluma örnek oluşturduğunu ve kalkınma alanında Çin’le iş birliğini güçlendireceklerini söyledi.



Bill Gates, Çin’in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda üstün çalışmalar yürüttüğünü, ayrıca aşırı yoksulluğu giderme hedefi saptadığını ifade etti.

Gates, Çin’le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda işbirliği geliştirdiklerini, daha önceki yıllara göre ortaklığı genişlettiklerini dile getirdi.