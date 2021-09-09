Bill Gates, ünlü otel zincirinin kontrolünü alıyor

Microsoft'un yatırım şirketi Cascade Investment’ın Four Seasons otel zincirinin 10 milyar dolar değer üzerinden kontrol hissesini satın alacak.

Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın sahibi olduğu Kingdom Holding'in oteller üzerindeki yüzde 47,5'lik hissenin yarısı olan yüzde 23,75'lik payı için 2,21 milyar dolar ödeyecek.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Cascade Investment'ın otel zincirindeki payı yüzde 71,25’e çıkacak.

Prens Alwaleed bin Talal'ın da Kingdom Holding aracılığıyla kalan hisselerine sahip olmaya devam edeceği belirtildi.

Four Seasons'ın kurucusu ve başkanı Isadore Sharp'ın ise Triples Holdings aracılığıyla yüzde 5 hissesini elinde tutacağı bildirildi.

850 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Four Seasons'ın 54 ülkede 121 otel ve tatil köyü ile 46 konutun yönetimini sağlıyor.

Şirketin Türkiye'de de Four Seasons Sultanahmet ve Four Seasons Bosphorus olmak üzere iki tane oteli bulunuyor.