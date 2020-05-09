Bill Gates yeni mezun gençlere seslendi!

09 Mayıs 2020

Hilal SARI

Tüm servetini ve emekliliğini Bill & Melinda Gates vakfına ve COVID- 19’la mücadele gibi küresel sağlık sorunlarına ayıran Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, The Wall Street Journal gazetesinin isteği üzerine 2020’de mezun olan (ya da tecritler nedeniyle mezuniyetini sadece sanalda kutlayabilen) gençlere hitaben bir yazı kaleme aldı.

Bill Gates’in blog sayfası Gates Notes’da da yayınlanan “2020 mezunlarına mesajımız: Bu yılın mezunları daha sağlıklı ve eşit bir dünya inşa etmeye yardımcı olabilir” yazıda Gates, gençlere 2. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Avrupa’ya destek olduğu ve küresel bir işbirliği ile dünyanın hızla geliştiği dönemi örnek göstererek şunları yazdı: “Bu yılın mezunları için COVID-19 salgını uzun süredir bekledikleri mezuniyet törenlerinin iptal edilmesi anlamına geliyor. Mezuniyet sadece diploma almak için bir sahneye çıkmak değildir, aynı zamanda böylesi zor zamanlarda bile kutlamaya değerdir, yaşamınızın bir sonrası fazının başlangıcıdır. The Wall Street Journal Melinda ve benden bu geçiş konusunda düşüncelerimizi paylaşmamızı istedi. İşte şunları yazdık:

Birçok mezuniyet konuşması tarihin akışını değiştirmez. Fakat 1947 yılının güneşli bir gününde o zamanın Dışişleri Bakanı George C. Marshall, böyle bir mezuniyet konuşması yaptı.

Hardvard Üniversitesi’nde konuşan eski general, izleyicilerine o gün toplandıkları yerden sadece birkaç bin mil ötede 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’yı yoksulluk, açlık ve umutsuzluğa düştüğünü hatırlattı. Amerikan halkının ‘dünyanın sorunlu bölgelerinden uzak olsa da’ Avrupa’nın yardımına koşma sorumluluğu olduğunu söyledi Marshall. Bu konuşmayı hiç duymamış olsanız bile ardından gelen politika ajandasını muhtemelen duydunuz: Batı Avrupa’nın iyileşmesine ve barış ve refah dolu yeni bir çağın başlamasına yol açan Marshall Planı.

Bugün de, o zamanki gibi dünya kitlesel bir sorunla ve ekonomik yıkımla karşı karşıya. Ulusların yeniden inşa için yeniden bir araya gelmesi gerekecek. Fakat bu sefer siz 2020 mezunlarının ‘dünyanın sorunlu bölgelerini’ resmeden bir mezuniyet konuşmasına ihtiyacınız yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz COVID-19 krizi yerel değil tam anlamıyla küresel bir kriz.

Dünya halkları arasındaki girift bağları muhtemelen sizler önceki nesillere göre çok daha iyi anlıyorsunuz. Bir çoğunuz okumaya başladığınızdan beri internete giriyorsunuz. Popüler kültüre, haberlere ve evinizden binlerce kilometre uzaktaki toplumların haberlerine ve perspektiflerine erişim sahibi olarak büyüdünüz. Ve geleceğinize gölge eden en büyük zorluklar - hastalık salgınları, iklim değişikliği, cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk - dünyanın her yerindeki yaşıtlarınızın da karşı karşıya olduğu sorunlar.

Peki tüm bunlar hayatınızın bir sonraki safhası için ne anlama geliyor? Küresel toplumun bir üyesi olarak eylemleriniz küresel bir etki yaratabilir. Profesyonel hedefleriniz ne olursa olsun, nerede yaşıyor olursanız olun, kim olursanız olun, küçük ya da büyük, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Sesinizi ve oyunuzu değişimi hızlandırmak için kullanın

Eğer bu kriz size kamu hizmetinde bir kariyer yapma ilhamı verdiyse harika! - fakat yapabileceğiniz tek şey bu değil. Sesinizi ve oyunuzu değişimi hızlandırmak için her zaman kullanabilirsiniz. Herkes için, her yerde - sokağın aşağısında ya da gezegenin öbür ucunda yaşıyor olsun farketmez - daha sağlıklı ve iyi bir gelecek yaratacak politikalar izlenmesi için ısrarcı olabilirsiniz.

Hayatınızdaki bu yeni aşamaya çok karamsar bir dönemde giriyorsunuz, evet. Çoğunuz için mezuniyet sonrası hayal ettiğiniz yol aniden çok daha dik bir yokuşa dönüşmüş olabilir. Sağlığınız ve ailenizin sağlığından, istihdam piyasalarının durumunun kredilerinizi ödemeniz için ne anlama geldiğine, endişelendiğiniz birçok konu olması nedeniyle, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek gibi büyük soruları rafa kaldırma ihtiyacı duymanız anlaşılabilir.

Fakat şimdi ya da gelecekte, sizin de gelişmelerde bir rol oynamanız gerekeceğine dair şüphe yok. İlerlemenin mümkün olduğunu kanıtlamış bir dünyayı miras alıyorsunuz - savaştan sonra yeniden inşa edilmiş, çiçek salgınını yok etmiş, büyüyen bir nüfusu doyurabilmiş ve bir milyardan fazla insanı aşırı yoksulluktan çıkarabilmiş bir dünya... Bu ilerleme kazayla veya tesadüfen olmadı. Hayatlarında ve kariyerlerinde ne yaparlarsa yapsınlar, hepimizin ilerlemesini hedefleyen ortak misyona katkı sağlaması için birşeyler yapma taahhüdü veren sizler gibi insanların sayesinde gerçekleşti. 2020 mezunlar, zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ama tüm bunları atlatacağız. Sizin liderliğinizde dünya öncesinden de daha güçlü hale gelecek.”