Bill Gates: Yıl başından önce bir koronavirüs aşısı beklemiyorum

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'de Ekim sonunda önce herhangi bir Covid-19 aşısı için onay başvurusu yapılmasının muhtemel görünmediğini söyledi.



"Eğer her şey mükemmel gider ise, bir aşı için acil kullanım lisansı Ekim sonuna kadar alınabilir. Bu da Pfizer'ın geliştirdiği aşı olabilir" diye konuşan Gates, Aralık veya Ocak ayında en az iki veya üç aşının onay alma şansları olabileceğini vurguladı.