Bill Gates: Yıl başından önce bir koronavirüs aşısı beklemiyorum
COVID-19 aşısına yönelik haber akışlarının hızlandığı ve Çin'den kasım ayından aşının hazır olacağı haberleri sonrası ünlü iş insanı Bill Gates'ten yorum geldi. Gates'e göre aşının 2021'den önce gelmesi çok zor...
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'de Ekim sonunda önce herhangi bir Covid-19 aşısı için onay başvurusu yapılmasının muhtemel görünmediğini söyledi.
"Eğer her şey mükemmel gider ise, bir aşı için acil kullanım lisansı Ekim sonuna kadar alınabilir. Bu da Pfizer'ın geliştirdiği aşı olabilir" diye konuşan Gates, Aralık veya Ocak ayında en az iki veya üç aşının onay alma şansları olabileceğini vurguladı.
"Eğer her şey mükemmel gider ise, bir aşı için acil kullanım lisansı Ekim sonuna kadar alınabilir. Bu da Pfizer'ın geliştirdiği aşı olabilir" diye konuşan Gates, Aralık veya Ocak ayında en az iki veya üç aşının onay alma şansları olabileceğini vurguladı.