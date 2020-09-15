ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Bill Gates: Yıl başından önce bir koronavirüs aşısı beklemiyorum

Bill Gates: Yıl başından önce bir koronavirüs aşısı beklemiyorum

COVID-19 aşısına yönelik haber akışlarının hızlandığı ve Çin'den kasım ayından aşının hazır olacağı haberleri sonrası ünlü iş insanı Bill Gates'ten yorum geldi. Gates'e göre aşının 2021'den önce gelmesi çok zor...

Bill Gates: Yıl başından önce bir koronavirüs aşısı beklemiyorum
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'de Ekim sonunda önce herhangi bir Covid-19 aşısı için onay başvurusu yapılmasının muhtemel  görünmediğini söyledi.

"Eğer her şey mükemmel gider ise, bir aşı için acil kullanım  lisansı Ekim sonuna kadar alınabilir. Bu da Pfizer'ın geliştirdiği  aşı olabilir" diye konuşan Gates, Aralık veya Ocak ayında en az iki veya  üç aşının onay alma şansları olabileceğini vurguladı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap