Bill Gates'ten COVID-19 ilacına dev fon

Bill & Melinda Gates Vakfı, Merck & Co.’nun COVID-19 ilacının gelecek yılın başında düşük gelirli ülkelere ulaştırılmaya başlanacağını kaydetti. Vakıf, tedaviye küresel erişimi genişletmek için 120 milyon dolar kadar bir fon ayırdı.

Gates Vakfı’nın küresel sağlık birimi başkanı Trevor Mundel, fonların, bazıları aylık 10 milyon adet ilaç üretebileceklerini kaydeden jenerik ilaç üreticilerine destek olacağını söyledi. Mundel, regülasyon kaynaklı engeller ve diğer zorlukların çözülmesi gerektiğine dikkat çektikten sonra, bu ilaç üreticilerinin yılın ilk çeyreğinde sevkiyata başlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Mundel, “Bu konuda sapmalar olabilir ve gecikmeler olabilir, evet, ancak yapmayı amaçladığımız bu. Çok fazla kapasite var, ancak soru bunun asıl ne zaman yapılacağı” dedi.