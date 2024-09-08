Bill Gates'ten Warren Buffet'lı itiraf: Sağlığım izin verirse en az 10 yıl daha...

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çalışma süresi konusunda Warren Buffett'ın izinden gitmek istediğini söyledi.

CNBC Make It'e konuşan 68 yaşındaki Gates, 94 yaşında olan ve Berkshire Hathaway CEO'su olarak görev yapan kadim dostu Warren Buffett'ın hâlâ haftada altı gün ofise gittiğine dikkat çekerek "Bu yüzden umarım sağlığım, benim de Warren gibi olmama izin verir" dedi.

Bill Gates, Microsort için teknoloji danışmanı olmaya devam ediyor. Gaters zamanının çoğunu ve 128 milyar dolarlık dev servetini hastalık, yoksulluk, iklim değişikliği ve sağlık hizmetleri ile eğitime erişim gibi en acil küresel sorunlara potansiyel çözümler bulmak için harcıyor.

'Sağlığım izin verirse...'

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın gelece yıl 25. yılını kutlayacağını belirten Gates, "Çocuk felcini yok edemedik, sıtmayı yok edemedik. Bu konulara çok, çok bağlıyım” dedi. Gates. çocuk ölümlerini 5 milyondan 2.5 milyona düşürmek istediklerini kaydetti.

Gates, iş yükünü önemli ölçüde hafifletmek için olabildiğince uzun süre beklemek istemesinin büyük bir nedeninin bu olduğunu belirterek, "En az 10 yıl daha, eğer sağlığım izin verirse bu seviyede çalışmak istiyorum. Umarım 20 ya da 30 yıl olur" diye konuştu.

"Artık o kadar sıkı çalışmıyorum" diyen Gates şöyle devam etti: "20'li yaşlarımda hafta sonlarına ve tatillere inanmazdım. Kendimi zorlamam kontrolden çıkmıştı."